Bellona Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'İçerde Yenilmezlik Serimizi Sürdürdük'

Bodrum FK ile Beraberlik, Yenilmezlik Serisi Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bellona Kayserispor, Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürdüklerini duyurdu.

Açıkalın'dan Maç Sonrası Açıklamalar

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Açıkalın, Kayserispor'un son haftalarda gösterdiği 'takdire şayan' geri dönüşleri vurguladı. Maçın ardından, Bodrumspor'u kutlayarak şöyle devam etti:

"Güzel bir maç oynadık ve sonuçta berabere kaldık. Bodrumspor için durum üzücü, umarım daha başarılı günler yaşarlar. Bu sezon evimizdeki son maçımızı oynadık. Birlik ve beraberliğin sonuçları bunlar. Bunu sürdürmek istiyoruz. Hep birlikte olduğumuzda şehirde bayram havası oluşuyor ve bunun sürekliliğini umuyoruz. Gelecek hafta Samsun’a deplasmana gidiyoruz. Ligin son maçını layıkıyla oynayıp bu sezonu başarılı bir şekilde bitireceğiz."

Gelecek Sezonun Planlamaları

Açıkalın, gelecek sezonun planlamalarına başladıklarını belirtti. Teknik heyetin bu konuda hummalı bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Açıkalın, transfer dönemine dair şunları söyledi:

"Her oyuncuyu alacak durumumuz yok. Transfer süreci zorlu geçiyor. Ülkemizdeki transfer başarısı sanırım %30'un üzerinde değil; bu yüzden dikkatli incelemeler yapmamız gerekiyor."

Teknik Direktör Konusundaki Belirsizlikler

Bir gazetecinin Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in takımda kalıp kalmayacağına dair sorusunu yanıtlayan Açıkalın, "Hocamızın burada bir başarısı var ve diğer kulüplerin de talip olması doğal. Kendisiyle 1 yıl daha sözleşmemiz mevcut. Kendisinin yaptığı önemli işler var; umarım uzun yıllar devam eder. Bu konuyu kendisiyle görüşeceğiz." şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrumspor ile 1-1 berabere kalan Bellona Kayserispor'un kulüp başkanı Nurettin Açıkalın maç sonu açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrumspor ile 1-1 berabere kalan Bellona Kayserispor'un kulüp başkanı Nurettin Açıkalın maç sonu açıklamalarda bulundu.