Benfica, Club Brugge ve Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldi

Benfica, Club Brugge ve Kopenhag, play-off rövanşları sonucunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kaldı; Fenerbahçe ise Benfica'ya 1-0 yenildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 00:26
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşları, oynanan üç maçla tamamlandı ve Benfica, Club Brugge ile Kopenhag lig aşamasına yükseldi.

Benfica - Fenerbahçe

Fenerbahçe, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Portekiz ekibi Benfica'ya rövanşta 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, 82. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Club Brugge - Rangers

İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan Belçika temsilcisi Club Brugge, rövanşta ağırladığı İskoçya ekibi Rangers6-0 mağlup etti. İki maçta rakibine toplam 9 gol atan Club Brugge'ün gollerini Nicolo Tresoldi (3'), Hans Vanaken (32'), Joaquin Seys (41', 45'), Aleksandar Stankovic (45+2') ve Christos Tzolis (50') kaydetti. Rangers'ta Max Aarons, 8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kopenhag - Basel

Danimarka temsilcisi Kopenhag, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İsviçre ekibi Basel'i sahasında 2-0 yenerek tur atladı. Kopenhag'ın golleri 46. dakikada Andreas Cornelius ve 84. dakikada penaltıdan Youssoufa Moukoko tarafından kaydedildi.

Azerbaycan ekibi Karabağ'ın ardından Benfica, Club Brugge ve Kopenhag, adlarını UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına yazdırdı. Macaristan temsilcisi Ferencvaros'tan sonra Fenerbahçe, Rangers ve Basel ise UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına kaldı.

