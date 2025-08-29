DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,03 0,24%
ALTIN
4.530,08 -0,5%
BITCOIN
4.503.186,01 2,22%

Benfica, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile 22,5 milyon avroya anlaştı

Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile 22,5 milyon avro bonservis bedelinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:20
Resmi açıklama

Benfica Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile 22,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

