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Tuğçe Çelik, 2028 Olimpiyatları için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Para badminton milli sporcusu Tuğçe Çelik, 2028 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:03
Tuğçe Çelik, 2028 Olimpiyatları için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Türkiye'yi Temsil Etmek İçin Hazırlıklar Sürüyor

Para badminton SL4 kategorisinde mücadele eden Tuğçe Çelik, 18 yaşında ve olimpiyat hayalleri oldukça büyük. Genç sporcu, 2028 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek için sıkı bir hazırlık süreci içerisinde. Çelik, bu yolda ilk hedefini 2025 Avrupa Şampiyonası olarak belirlemişken, devamında 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nda da başarı elde etmeyi planlıyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Yaklaşık 10 yıldır badminton ile ilgilenen Tuğçe Çelik, 2018 yılından itibaren kadınlar kategorisinde her yıl Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. 2023 yılında Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda bronz madalya, geçen yıl ise Uluslararası Bahreyn Para Badminton Turnuvası'nda gümüş madalya kazanarak uluslararası arenada önemli başarılar elde etti.

Çalışma Temposu ve Destek

Çorum'un Osmancık ilçesindeki Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda tek kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde altın madalya kazanan Tuğçe, Los Angeles 2028 Yaz Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor. Çelik, antrenman programıyla ilgili olarak, “Haftada 6 gün çift antrenman yapıyorum. Sabah antrenmana gidiyorum, okuldan çıkıyorum, tekrar antrenmana gidiyorum” şeklinde bilgi veriyor. Antrenmanlarında en büyük desteği antrenörü ve ailesinden aldığını da vurguluyor.

Antrenör Ayhan Baydil: Beklentiler Yüksek

Para Badminton Milli Takım Antrenörü Ayhan Baydil, Tuğçe'nin olimpiyat derecesi alabilmesi için özel bir çalışma programı uyguladıklarını belirtiyor. Baydil, “Yaşının genç olmasından ötürü beklentimiz çok fazla. 2025 yılında İstanbul'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. 2026'da Gençlik Oyunları var, burada da inşallah derece bekliyoruz. En büyük ve uzak hedefimiz, 2028 yılında yapılacak olimpiyatlar.” diyerek Tuğçe'nin potansiyeline dikkat çekiyor.

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