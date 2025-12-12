Metin Diyadin Tribünden İzledi: Gençlerbirliği ile Prensip Anlaşması
Başkent ekibi, Volkan Demirel'in ayrılığının ardından yeni teknik direktöründe uzlaştı
Gençlerbirliği, Volkan Demirel’in takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü belirledi. Kulüp, Metin Diyadin ile prensip anlaşması sağladı.
Metin Diyadin, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında İstanbul’da oynanan Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti. Diyadin, karşılaşmayı Gençlerbirliği’nin yedek kulübesinin arkasındaki bölümden izledi.
Ankara temsilcisinin, 57 yaşındaki teknik direktör ile resmi anlaşmayı yakında zamanda açıklaması bekleniyor.
Metin Diyadin daha önceki dönemlerde de Gençlerbirliği’ni çalıştırmıştı.
