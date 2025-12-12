DOLAR
Metin Diyadin Tribünden İzledi: Gençlerbirliği ile Prensip Anlaşması

Gençlerbirliği, Volkan Demirel sonrası Metin Diyadin ile prensip anlaşmasına vardı; Diyadin Kasımpaşa maçını tribünden izledi. Resmi açıklama yakında.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 21:40
Başkent ekibi, Volkan Demirel'in ayrılığının ardından yeni teknik direktöründe uzlaştı

Gençlerbirliği, Volkan Demirel’in takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü belirledi. Kulüp, Metin Diyadin ile prensip anlaşması sağladı.

Metin Diyadin, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında İstanbul’da oynanan Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti. Diyadin, karşılaşmayı Gençlerbirliği’nin yedek kulübesinin arkasındaki bölümden izledi.

Ankara temsilcisinin, 57 yaşındaki teknik direktör ile resmi anlaşmayı yakında zamanda açıklaması bekleniyor.

Metin Diyadin daha önceki dönemlerde de Gençlerbirliği’ni çalıştırmıştı.

