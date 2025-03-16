Benfica, Kerem ve Orkun'un Golleriyle Deplasmanda 3-2 Galip Geldi

Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde deplasmanda Rio Ave'yi Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-2 yendi.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:52
Benfica, Kerem ve Orkun'un Golleriyle Deplasmanda 3-2 Galip Geldi

Portekiz Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde Benfica, Rio Ave'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Rio Ave Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 30. dakikada uzak mesafeden attığı şutla Benfica'nın ilk golünü kaydetti. İlk yarı, bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda, Yunan forvet Vangelis Pavlidis 53. dakikada penaltıdan gol atarak Benfica'nın 2-0 öne geçmesini sağladı. Ancak Rio Ave'nin Kosta Rikalı oyuncusu Brandon Aguilera, 64. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. Brezilyalı forvet Clayton ise 75. dakikada skoru eşitleyerek 2-2 yaptı.

74. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, 80. dakikada kaleciyi geçerek attığı muhteşem golle Benfica'ya galibiyeti getirdi.

Ayrıca, Rio Ave'nin ikinci golünü atan üstün performans gösteren Clayton, 94. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Benfica, 62 puan ile ligin ikinci sırasını korurken, Sporting Lizbon'un 3 puan gerisinde yer alıyor. Rio Ave ise 29 puanla ligin 10. sırasında bulunuyor.

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