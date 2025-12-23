DOLAR
Beşiktaş Kadıköy’de: Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Kadıköy’e geldi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden hareket eden takım otobüsü stadyuma ulaştı. Maç 20.30’da.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 19:33
Beşiktaş Kadıköy’de: Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda

Beşiktaş Kadıköy’e geldi

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Fenerbahçe’ye konuk olacak

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Kadıköy’deki stadyuma ulaştı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden hareket eden takım otobüsü stadın önüne geldi ve siyah-beyazlı ekip oyuncuları ile görevliler indirildi.

Beşiktaş, maç için stadyuma girişini yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirdi. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş...

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, stadyuma geldi.

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

