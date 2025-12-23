Beşiktaş Kadıköy’de: Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda

Beşiktaş Kadıköy’e geldi

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Fenerbahçe’ye konuk olacak

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Kadıköy’deki stadyuma ulaştı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden hareket eden takım otobüsü stadın önüne geldi ve siyah-beyazlı ekip oyuncuları ile görevliler indirildi.

Beşiktaş, maç için stadyuma girişini yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirdi. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

