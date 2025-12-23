DOLAR
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor 1-0 Antalyaspor — İlk Yarı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Konyaspor, Tunahan Taşçı'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 18:43
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta karşılaşmasında Konyaspor, evinde Antalyaspor'u ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, 21. dakikada gelen golle üstünlüğü ele geçirdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakika: Sağ kanattan içeri giren Andzouana’nın gönderdiği topla buluşan Umut Nayir pasını geriye bıraktı. Penaltı noktasında topla buluşan Tunahan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakika: Antalyaspor savunmasının hatasında Muleka topu ceza sahası içerisine taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka’nın şutunda kaleci Julian meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler

Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Murathan Çomoğlu

Konyaspor

11: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş, Guilherme, Jo Jin-Ho, Tunahan Taşçı, Bjorlo, Melih İbrahimoğlu, Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Pedrinho, Bardhi, Stefanescu, Calusic, Jevtovic, Melih Bostan, Esaat Buğa, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Antalyaspor

11: Julian, Samet Karakoç, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Ensar Buğra Tivsiz, Ceesay, Saric, Storm, Abdülkadir Ömür, Ballet, Doğukan Sinik

Yedekler: Kağan Arıcan, Paal, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Dzhikiya, Ali Demirbilek, Van de Streek, Gueye, Ege İzmirli

Teknik Direktör: Alaattin Gülerce

Gol ve Kartlar

Gol: Tunahan Taşçı (dk. 21) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Bjorlo (Konyaspor), Ballet, Ceesay (Antalyaspor)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

