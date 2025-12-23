Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor 1-0 Antalyaspor (İlk Yarı)
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta karşılaşmasında Konyaspor, evinde Antalyaspor'u ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, 21. dakikada gelen golle üstünlüğü ele geçirdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakika: Sağ kanattan içeri giren Andzouana’nın gönderdiği topla buluşan Umut Nayir pasını geriye bıraktı. Penaltı noktasında topla buluşan Tunahan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
35. dakika: Antalyaspor savunmasının hatasında Muleka topu ceza sahası içerisine taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka’nın şutunda kaleci Julian meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler
Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Murathan Çomoğlu
Konyaspor
11: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş, Guilherme, Jo Jin-Ho, Tunahan Taşçı, Bjorlo, Melih İbrahimoğlu, Muleka, Umut Nayir
Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Pedrinho, Bardhi, Stefanescu, Calusic, Jevtovic, Melih Bostan, Esaat Buğa, Kaan Akyazı
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Antalyaspor
11: Julian, Samet Karakoç, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Ensar Buğra Tivsiz, Ceesay, Saric, Storm, Abdülkadir Ömür, Ballet, Doğukan Sinik
Yedekler: Kağan Arıcan, Paal, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Dzhikiya, Ali Demirbilek, Van de Streek, Gueye, Ege İzmirli
Teknik Direktör: Alaattin Gülerce
Gol ve Kartlar
Gol: Tunahan Taşçı (dk. 21) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Bjorlo (Konyaspor), Ballet, Ceesay (Antalyaspor)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI B GRUBU İLK HAFTA MAÇINDA KONYASPOR, SAHASINDA ANTALYASPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI YEŞİL-BEYAZLI EKİBİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.