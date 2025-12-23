DOLAR
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor 1-0 Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Konyaspor, Tunahan Taşçı'nın golüyle Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti; Çağdaş Atan kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 20:00
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor 1-0 Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor 1-0 Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmanın tek golünü 21. dakikada Tunahan Taşçı kaydetti.

Maçtan Dakikalar

71. dakikada sol kanattan topu taşıyan Guilherme, pasını Melih'e gönderdi. Melih’in, Bardhi ile yaptığı duvar pasının ardından vuruşu dışarı gitti.

90+3. dakikada Yakub'un sağ kanattan açtığı ortada kaleci Deniz topu kontrol edemedi. Boşta kalan topa Ballet vurdu; kale önünde Jevtovic araya girerek topu engelledi.

Hakem ve Kadrolar

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Murathan Çomoğlu

Konyaspor (Başlangıç 11): Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Yasir Subaşı dk. 75), Utku Eriş, Guilherme, Jo Jin-Ho (Bardhi dk. 63), Tunahan Taşçı (Stefanescu dk. 87), Bjorlo, Melih İbrahimoğlu (Kaan Akyazı dk. 87), Muleka (Jevtovic dk. 75), Umut Nayir

Yedekler: Bahadır Güngördü, Pedrinho, Calusic, Melih Bostan, Esaat Buğa

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Antalyaspor (Başlangıç 11): Julian, Samet Karakoç, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Ensar Buğra Tivsiz (Bünyamin Balcı dk. 81), Ceesay (Soner Dikmen dk. 73), Saric (Hasan Yakub İlçin dk. 81), Storm, Abdülkadir Ömür (Gueye dk. 73), Ballet, Doğukan Sinik (Van De Streek dk. 46)

Yedekler: Kağan Arıcan, Paal, Dzhikiya, Ali Demirbilek, Ege İzmirli

Teknik Direktör: Alaattin Gülerce

İstatistikler ve Cezalar

Gol: Tunahan Taşçı (dk. 21) — Konyaspor

Sarı kartlar: Bjorlo, Utku Eriş, Deniz Ertaş (Konyaspor); Ballet, Ceesay (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Çağdaş Atan (Teknik Direktör) — Konyaspor

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

