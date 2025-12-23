Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor 1-0 Antalyaspor
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmanın tek golünü 21. dakikada Tunahan Taşçı kaydetti.
Maçtan Dakikalar
71. dakikada sol kanattan topu taşıyan Guilherme, pasını Melih'e gönderdi. Melih’in, Bardhi ile yaptığı duvar pasının ardından vuruşu dışarı gitti.
90+3. dakikada Yakub'un sağ kanattan açtığı ortada kaleci Deniz topu kontrol edemedi. Boşta kalan topa Ballet vurdu; kale önünde Jevtovic araya girerek topu engelledi.
Hakem ve Kadrolar
Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Murathan Çomoğlu
Konyaspor (Başlangıç 11): Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Yasir Subaşı dk. 75), Utku Eriş, Guilherme, Jo Jin-Ho (Bardhi dk. 63), Tunahan Taşçı (Stefanescu dk. 87), Bjorlo, Melih İbrahimoğlu (Kaan Akyazı dk. 87), Muleka (Jevtovic dk. 75), Umut Nayir
Yedekler: Bahadır Güngördü, Pedrinho, Calusic, Melih Bostan, Esaat Buğa
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Antalyaspor (Başlangıç 11): Julian, Samet Karakoç, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Ensar Buğra Tivsiz (Bünyamin Balcı dk. 81), Ceesay (Soner Dikmen dk. 73), Saric (Hasan Yakub İlçin dk. 81), Storm, Abdülkadir Ömür (Gueye dk. 73), Ballet, Doğukan Sinik (Van De Streek dk. 46)
Yedekler: Kağan Arıcan, Paal, Dzhikiya, Ali Demirbilek, Ege İzmirli
Teknik Direktör: Alaattin Gülerce
İstatistikler ve Cezalar
Gol: Tunahan Taşçı (dk. 21) — Konyaspor
Sarı kartlar: Bjorlo, Utku Eriş, Deniz Ertaş (Konyaspor); Ballet, Ceesay (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Çağdaş Atan (Teknik Direktör) — Konyaspor
