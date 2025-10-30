Berna Tut, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor

HAYATİ AKÇAY - Milli wushucu Berna Tut, ilk kez katılacağı Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'ndan altın madalya ile dönmeyi amaçlıyor. Dünya kupası şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonlukları dahil birçok başarıya imza atan sporcu, 7-21 Kasım'da Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek organizasyon için antrenörü Savaş Çakmak ile Ordu'da hazırlıklarını sürdürüyor.

"Altın madalya için mücadele vereceğim"

Berna Tut, AA muhabirine wushuya 14 yıldır devam ettiğini ve hem ulusal hem uluslararası birçok derecesi bulunduğunu söyledi. İlk kez katılacağı İslami Dayanışma Oyunları'na katılmaktan mutlu olduğunu belirten Berna, Ordu'daki hazırlıklarını tamamladıktan sonra milli takım kampına katılacağını ve Suudi Arabistan'a gideceğini ifade etti.

Kararlı bir hazırlık süreci geçirdiğini ve moralinin yüksek olduğunu dile getiren Berna, emeklerinin karşılığını almak için Riyad'da en iyi şekilde mücadele edeceğini vurguladı. "Wushu branşından 4 sporcu Türkiye'yi temsil edecek. Bu sporcular arasında yer alabilmek ve Ordu'yu tek sporcu olarak temsil etmek benim için ayrıca gurur verici." dedi ve hedefinin İstiklal Marşı'nı Suudi Arabistan'da okutmak olduğunu ekledi.

Organizasyona 50'nin üzerinde ülkeden sporcu katılacağını belirten Berna, "Bu ülkeler arasında inanıyorum ki Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. Aylardır çok çalışıyorum. Allah'ın izni ile bu emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Her sporcunun hedefi altın madalyadır. Ben de altın madalya için mücadele vereceğim. Nasibimde varsa altın madalyayı almak istiyorum. Hedefim, ülkemi en iyi şekilde temsil ederek altın madalyayı buraya getirmek." ifadelerini kullandı.

Berna, kendisini yetiştiren hocalarına teşekkür ederek, aldıkları desteğin moral kaynağı olduğunu belirtti. Antrenör ve aynı zamanda Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu Ordu İl Temsilcisi olan Savaş Çakmak ise sporcusuna Riyad 2025'te tam güvendiğini ve Berna'nın altın madalya ile döneceğine inandığını sözlerine ekledi.

