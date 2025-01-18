Beşiktaş 0-0 Reeder Samsunspor: İlk Yarı Beraberlik

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Reeder Samsunspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında büyük bir çekişmeye sahne olan Beşiktaş ve Reeder Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İlk Yarıda Yaşananlar

Maçın 15. dakikasında Beşiktaş, önemli bir fırsat yakaladı. Orta sahada Al-Musrati, araya girerek topu Immobile'nin önüne bıraktı. Immobile'nin ceza yayının birkaç metre gerisinden attığı şut ise üst direkte patladı.

40. dakikada ise Beşiktaş defansında yaşanan bir çarpışma dikkat çekti. Van Drongelen'in uzun topunu karşılamaya çalışan Emirhan Topçu ve Uduokhai arasında bir çarpışma gerçekleşti. Emirhan'dan seken topu önünde bulan Emre Kılınç, ceza sahasının dışından kaleye vurdu fakat kaleci Mert Günok, topu kontrol etmeyi başardı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken, iki takım da sahadan birer puanla ayrılma çabasını sürdürdü.