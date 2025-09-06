Beşiktaş, 13 Eylül RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, RAMS Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında 13 Eylül Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, akşam antrenmanıyla maç hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman Detayları

Kulüp açıklamasına göre idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenmanı teknik direktör Sergen Yalçın yönetti.

Çalışma, ısınma koşuları ile başladı, ardından pas çalışması ile devam etti ve taktiksel organizasyonlar ile sona erdi.

Takım Programı

Beşiktaş, antrenmanların ardından bir günlük izin uygulayacak ve iznin bitiminde hazırlıklara devam edecek.