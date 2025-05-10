Sakaryaspor, Esenler Erokspor'u 2-0 Göçtü!

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor'un Galibiyeti

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Sakaryaspor, sahasında Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda ev sahibi ekip, rakibini 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Sakaryaspor'un elde ettiği bu galibiyet, sezon sonunda moral kaynağı olurken, kulüp ve taraftarları için de sevindirici bir sonuç oldu.

Trendyol 1. Lig'de 38. ve son haftasında Sakaryaspor ile Esenler Erokspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Sakaryasporlu oyuncu Mendy, attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig'de 38. ve son haftasında Sakaryaspor ile Esenler Erokspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Sakaryasporlu oyuncu Mendy, attığı gol sonrası sevinç yaşadı.