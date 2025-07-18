Sakaryaspor'un Bolu Kampı Tamamlandı: Hedef Süper Lig

Sakaryaspor'un Bolu'daki İlk Etap Kampı Sona Erdi

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Bolu'daki birinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak dönüş yolculuğuna başladı. Teknik direktör Irfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın başlangıcında, yeşil-siyahlı takım ısınma hareketleri ile ısındı ve ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman, kondisyon ve kuvvet çalışması ile sona erdi.

İrfan Buz: "Kamp Süreci Verimli Geçti"

Teknik direktör Irfan Buz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu'daki kamp çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini belirtti. Takımın fiziksel açıdan güçlü bir hazırlık dönemi geçirdiğini dile getiren Buz, "Bu kamp çok önemli. Sezon kolay olmayacak. O yüzden çok sıkı çalıştık. Herkes enerji dolu çalıştı" ifadesini kullandı.

Transferler ve Gelecek Hedefler