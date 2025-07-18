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Sakaryaspor'un Bolu Kampı Tamamlandı: Hedef Süper Lig

Sakaryaspor, Bolu'daki birinci etap kampını başarıyla tamamladı. Teknik direktör İrfan Buz, transferlerin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 13:29
Sakaryaspor'un Bolu Kampı Tamamlandı: Hedef Süper Lig

Sakaryaspor'un Bolu'daki İlk Etap Kampı Sona Erdi

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Bolu'daki birinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak dönüş yolculuğuna başladı. Teknik direktör Irfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın başlangıcında, yeşil-siyahlı takım ısınma hareketleri ile ısındı ve ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman, kondisyon ve kuvvet çalışması ile sona erdi.

İrfan Buz: "Kamp Süreci Verimli Geçti"

Teknik direktör Irfan Buz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu'daki kamp çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini belirtti. Takımın fiziksel açıdan güçlü bir hazırlık dönemi geçirdiğini dile getiren Buz, "Bu kamp çok önemli. Sezon kolay olmayacak. O yüzden çok sıkı çalıştık. Herkes enerji dolu çalıştı" ifadesini kullandı.

Transferler ve Gelecek Hedefler

Buz, şu ana kadar takımda 8 transfer gerçekleştirdiklerini ve kadroda eksik olan pozisyonlar bulunduğunu kaydetti. Sakaryaspor’un Süper Lig özlemi çeken büyük bir camia olduğuna vurgu yapan Buz, "Süper Lig'de olması gerekiyor. Bu tür camialar her zaman futbol zevkimizi, kalitemizi yükselten camialardır. Ben de kendi camiama çok güveniyorum. Bu konuda iddialıyız"

Yeni Transfer Caner Erkin'in Görüşleri

Sakaryaspor’un yeni transferlerinden Caner Erkin, hazırlık kamplarının olumlu geçtiğini belirtti. Daha çok koşu ve toparlanma üzerine antrenman yaptıklarını aktaran Erkin, camp sürecinin ardından 2 günlük izne çıkacaklarını kaydetti.

Erkin, Sakaryaspor’un büyük bir camia olduğunu belirterek, "Böyle taraftarları olan camianın her zaman Süper Lig'de olması lazım. Biz de elimizden geldiği kadar en iyi şekilde oynayıp Sakaryaspor'u Süper Lig'e taşımaya çalışacağız"

Buz ve Erkin’in bu açıklamaları, Sakaryaspor’un yeni sezon öncesindeki hedeflerini ve ekip ruhunu yansıtıyor. Süper Lig yolundaki mücadeleleri devam ediyor.

Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor, Bolu'daki birinci etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla...

Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor, Bolu'daki birinci etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor, Bolu'daki birinci etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla...

Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor, Bolu'daki birinci etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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