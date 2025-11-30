Melissa Vargas Malatya'da Ehliyetini Aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fahri hemşerisi Melissa Vargas, Malatya'daki uygulamalı sınavı başarıyla tamamlayarak ehliyetini aldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 00:12
Melissa Vargas Malatya'da Ehliyetini Aldı

Melissa Vargas Malatya'da Ehliyetini Aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fahri hemşerisi sınavı başarıyla geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın fahri hemşerisi Melissa Vargas, ehliyet sınavına Malatya’da katıldı.

Sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlendi ve Trafik Eğitim Parkurunda gerçekleştirildi. Uygulamalı sınav yaklaşık 35 dakika sürdü ve Vargas sınavı başarıyla tamamlayarak ehliyet almaya hak kazandı.

Malatya’da büyük ilgiyle karşılanan milli voleybolcuya sınav sürecinde vatandaşlar destek verdi. Sınavın ardından kısa bir açıklama yapan Vargas, Malatya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından ehliyetini teslim aldı.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN MALATYALI FAHRİ HEMŞERİSİ MELİSSA VARGAS EHLİYET SINAVINA...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN MALATYALI FAHRİ HEMŞERİSİ MELİSSA VARGAS EHLİYET SINAVINA MALATYA'DA KATILDI.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN MALATYALI FAHRİ HEMŞERİSİ MELİSSA VARGAS EHLİYET SINAVINA...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İncirliova Belediyespor’tan Gollü Galibiyet: Laleler 6-0 ile Zirveye Tutundu
2
Melissa Vargas Malatya'da Ehliyetini Aldı
3
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 3-4 Trabzonspor — Muçi'nin 90+11' golü
4
Kayseri'de 62. ERVA SERSİM İbrahim Ustaoğlu Spor Okulu Açıldı
5
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Takımdan Memnun
6
Lando Norris, Miami Grand Prix Sprint Yarışını Kazandı!
7
Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Finalistleri Belli Oldu

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı