Melissa Vargas Malatya'da Ehliyetini Aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fahri hemşerisi sınavı başarıyla geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın fahri hemşerisi Melissa Vargas, ehliyet sınavına Malatya’da katıldı.

Sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlendi ve Trafik Eğitim Parkurunda gerçekleştirildi. Uygulamalı sınav yaklaşık 35 dakika sürdü ve Vargas sınavı başarıyla tamamlayarak ehliyet almaya hak kazandı.

Malatya’da büyük ilgiyle karşılanan milli voleybolcuya sınav sürecinde vatandaşlar destek verdi. Sınavın ardından kısa bir açıklama yapan Vargas, Malatya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından ehliyetini teslim aldı.

