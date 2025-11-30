Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük — Trendyol Süper Lig 14. Hafta

Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Jota Silva ve El Bilal Toure kaydetti.
Maçtan öne çıkanlar
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Savranlar, Hüseyin Aylak
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48.' Sol taraftan Jurasek’in yerden içeri çevirdiği top, savunmanın müdahalesi sonrası arkaya açıldı. Sağ çaprazdan ceza sahası çizgisi üzerinde Gökhan Sazdağı’nın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ivo Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53.' Savunmanın hatasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Jota Silva’nın yerden içeri çevirdiği topa altıpas gerisinde Cengiz Ünder’in yaptığı vuruşta, kaleci Ivo Grbic’in kurtarışı sonrası meşin yuvarlak kornere gitti.
54.' Ceza sahası içinde Ndidi’nin kafayla yaptığı vuruşta Emirhan Topçu tamamlamak isterken meşin yuvarlak Serginho’ya da çarparak kaleci Grbic’te kaldı. VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Halil Umut Meler, topun Serginho’nun eline çarptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.
58.' Kazanılan penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder’in sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic’te kaldı.
69.' Cerny’nin pasında ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Orkun Kökçü’nün sert vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kurtardı.
71.' Sağ taraftan Cengiz Ünder’in yerden çevirdiği topu kontrol eden El Bilal Toure, penaltı noktası solunda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
82.' Jota Silva’nın ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanının dışına gitti.
Kadrolar
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio, Atakan Çankaya, Enzo Roco, Jure Balkovec, Marius Doh (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 87), Claudio Kranevitter (Daniel Johnson dk. 70), Joao Camacho (Andre Gray dk. 46), Tiago Çukur, Serginho, David Fofana (Barış Kalaycı dk. 87)
Yedekler: Kerem Yandal, Berkay Özcan, Burhan Ersoy, Nikoloz Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista (Tiago Djalo dk. 60), Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Demir Ege Tıknaz dk. 86), Vaclav Cerny (Tammy Abraham dk. 70), Jota Silva (Milot Rashica dk. 87), El Bilal Toure
Yedekler: Mert Günok, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Yılmaz, Taylan Bulut, Devrim Şahin
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sonuç ve istatistik
Goller: Jota Silva (dk. 41), El Bilal Toure (dk. 71) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Joao Camacho, Claudio Kranevitter, Jure Balkovec (Fatih Karagümrük)
