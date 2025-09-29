Beşiktaş 3-1 Kocaelispor: Rafa Silva ve Cerny fark yarattı

Beşiktaş 3-1 Kocaelispor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Siyah-beyazlı ekip, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral buldu.

Maç özeti

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 4. dakikada Rafa Silva ile öne geçti. 10. dakikada ise savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Vaclav Cerny, kalecinin ceza sahası dışındaki müdahalesine rağmen topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı. Kocaelispor 50. dakikada Tayfur Bingöl ile farkı 1'e indirdi; maçın son golü ise 90+3. dakikada kendi kalesine topu gönderen Oleksandr Syrota ile geldi.

Rafa Silva performansı

Rafa Silva, 4. dakikadaki golüyle ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti. Sezon başında Eyüpspor maçında son dakikada attığı gol ve Kayserispor karşısında kaydettiği hat-trick ile dikkati çeken Portekizli yıldız, Kocaelispor karşısında da takımını öne geçiren isim oldu.

Cerny siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı

Bu sezon kadroya katılan Vaclav Cerny, 10. dakikada attığı golle Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Pozisyonda Ndidi'nin kafayla kendi yarı sahasından gönderdiği topa hareketlenen Cerny, kalecinin müdahalesine rağmen boş kaleye topu gönderdi.

Sakatlıklar

Beşiktaş'ta Tammy Abraham, 53. dakikada Balogh ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı ve 55. dakikada oyundan alındı; yerine Jota Silva girdi. Abraham, kulüp doktoruyla birlikte doğrudan soyunma odasına gitti. Ayrıca 78. dakikada Ndidi yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

Tayfur Bingöl'ün golü ve eski takımı

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Tayfur Bingöl, 50. dakikada eski takım arkadaşı Mert Günok'u mağlup ederek skoru 2-1 yaptı. Bingöl gol sevincini yaşamadı; takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. Geçen sezon bonservisi Beşiktaş'ta olan Tayfur, Eyüpspor formasıyla da Beşiktaş'a karşı gol atmıştı.

Dolmabahçe'de yenilmezlik sürüyor

Beşiktaş, bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda başarılı performansını sürdürdü. Sezonun ilk lig maçında Eyüpspor'u 2-1, bir sonraki ev maçında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kocaelispor galibiyetiyle Tüpraş Stadı'nda oynadığı 3 maçtan da galip ayrıldı. Ayrıca bu maçlarda uzatma dakikalarında rakip fileleri havalandırmayı başardılar.

Not: Maçın golleri: Rafa Silva (4'), Vaclav Cerny (10'), Tayfur Bingöl (50'), Oleksandr Syrota (kk 90+3').