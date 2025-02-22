Beşiktaş, Antalya'da Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Antalya'ya Geldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü Onvo Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya ulaştı. Siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle maçın hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.

Hazırlık Süreci Antalya'da

Özel uçakla Antalya'ya gelen Beşiktaş, bu süreçte antrenmanlarına burada devam edecek. Takım, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını Antalya'da tamamlayarak büyük bir mücadeleye hazır olmayı hedefliyor.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü Onvo Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya geldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü Onvo Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya geldi.