Beşiktaş, Antalya'da Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maç için Antalya'ya ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:40
Beşiktaş, Antalya'da Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Antalya'ya Geldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü Onvo Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya ulaştı. Siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle maçın hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.

Hazırlık Süreci Antalya'da

Özel uçakla Antalya'ya gelen Beşiktaş, bu süreçte antrenmanlarına burada devam edecek. Takım, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını Antalya'da tamamlayarak büyük bir mücadeleye hazır olmayı hedefliyor.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü Onvo Antalyaspor ile...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü Onvo Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya geldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü Onvo Antalyaspor ile...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü Onvo Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-0 ile Geçti: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Galibiyet
2
Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın İkinci Ayağı Başladı
3
Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır
4
Kayserispor, Göztepe'yi Ağırlıyor: Kritik Süper Lig Maçı
5
Göztepe, Stanimir Stoilov ile Sözleşmesini Uzattı
6
Milli Okçular, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Mücadele Ediyor
7
Mardin'de 600 Sporcu Kros Yarışında Ter Döktü

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi