Beşiktaş, Antalyaspor Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı; saat 17.00'de özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:00
Beşiktaş, Antalyaspor Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenman detayları

Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesislerinde basına kapalı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalardan oluştu.

Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışması ile başlayan idman, çeşitli taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Yolculuk

Siyah-beyazlı ekip, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçak ile Antalya'ya hareket edecek.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA ANTALYASPOR İLE OYNAYACAĞI...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA ANTALYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA ANTALYASPOR İLE OYNAYACAĞI...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Antalyaspor Hazırlıklarını Tamamladı
2
Tavşanlı Gençler Gücüspor iki genç yeteneği kadrosuna kattı
3
Erzurum, 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti için Coşkulu Gösterilere Ev Sahipliği Yaptı
4
Umut Bozok'un Maç Sonrası Açıklamaları: 'İstediğimiz Oyunu Oynayamadık'
5
Sakarya Büyükşehir, 8 Kasım’da Adana Sertaşspor Deplasmanında
6
TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası Voleybol: 9-10 Ekim'de Fenerbahçe, Halkbank, Spor Toto, Ziraat Bankkart

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı