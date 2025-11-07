Beşiktaş, Antalyaspor Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenman detayları

Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesislerinde basına kapalı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalardan oluştu.

Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışması ile başlayan idman, çeşitli taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Yolculuk

Siyah-beyazlı ekip, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçak ile Antalya'ya hareket edecek.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA ANTALYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.