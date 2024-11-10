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Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan Hakemlere Sert Tepki

Mete Vardar, Beşiktaş'ın Başakşehir ile berabere kalmasının ardından hakemler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 22:23
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan Hakemlere Sert Tepki

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan Çarpıcı Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta asbaşkan Mete Vardar, maçın hakemi Turgut Doman hakkında sert eleştirilerde bulundu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vardar, hakemlerin verdiği kararların Türkiye'deki genç futbol severlerin mutsuzluğuna yol açtığını belirtti.

Hakemler Ülkede Travmaya Sebep Oluyor

“Ülkede en büyük travmayı hakemler yapıyorlar.” diyerek sözlerine devam eden Vardar, Türkiye'de gençlerin futbolla yaşadığını ancak bu durumun onları mutsuz ettiğini vurguladı. Vardar, hakem kararlarının eğitici olmadığını ve söz konusu hakemin ailesinin bir ferdi olmak istemediğini ifade etti. "Penaltıyı ver, VAR iptal etsin. Nasıl vermiyorsun o penaltıyı?” şeklindeki sert sözleriyle dikkat çekti.

Futbolda Değişim Yok

Vardar, federasyon yönetimlerinin değişmesine rağmen futbol yapısında bir değişimin olmadığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “5 ay önce federasyon geldi, öbürü gitti yenisi geldi, hiçbir şey değişmedi. Sistem aynı, adamlar aynı.” Bu durumun futbolseverleri mutsuz ettiğini, hakemlerin sorumlu olduğunu dile getiren Vardar, taraftarların karşılaştığı zorluklara da değindi. “Taraftarlarla tokalaştım. Elleri buz gibiydi. Utanmıyor musunuz?” diye sordu.

Beşiktaş Mağlup Oldukça Büyür

Mete Vardar, Beşiktaş'ın her mağlubiyetinin yalnızca kulübü büyüteceğini ifade ederek, “Beşiktaş mağlup oldukça büyür. Bizi böyle sindiremeye çalışmayın.” vurgusu yaptı. Ülkedeki hakemlik sisteminin sorunlu olduğuna dikkat çekerken, “Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem.” diyerek yaşanan adaletsizliğe tepki gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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