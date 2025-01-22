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Beşiktaş - Athletic Bilbao Maçı Detayları: Kadrolar ve Hakemler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile karşılaşıyor. İşte detaylar ve kadrolar.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:51
Beşiktaş - Athletic Bilbao Maçı Detayları: Kadrolar ve Hakemler

Beşiktaş - Athletic Bilbao Maçı Hakkında

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Maç, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Hakem ve Takım Kadroları

Maçın yönetiminden sorumlu hakemler Julian Weinberger, Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch (Avusturya) olarak belirlenmiştir.

Beşiktaş Kadrosu:

  • Mert Günok
  • Svensson
  • Emirhan Topçu
  • Uduokhai
  • Masuaku
  • Gedson Fernandes
  • Al-Musrati
  • Rashica
  • Rafa Silva
  • Muçi
  • Immobile

Athletic Bilbao Kadrosu:

  • Agirrezabala
  • De Marcos
  • Unai Nunez
  • Paredes
  • Berchiche
  • Prados
  • Jaureguizar
  • Berenguer
  • Gomez
  • Nico Williams
  • Guruzeta

Beşiktaş'ın galibiyet hedefiyle sahne alacağı bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak.

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