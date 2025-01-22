Beşiktaş - Athletic Bilbao Maçı Detayları: Kadrolar ve Hakemler

Beşiktaş - Athletic Bilbao Maçı Hakkında
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Maç, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Hakem ve Takım Kadroları
Maçın yönetiminden sorumlu hakemler Julian Weinberger, Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch (Avusturya) olarak belirlenmiştir.
Beşiktaş Kadrosu:
- Mert Günok
- Svensson
- Emirhan Topçu
- Uduokhai
- Masuaku
- Gedson Fernandes
- Al-Musrati
- Rashica
- Rafa Silva
- Muçi
- Immobile
Athletic Bilbao Kadrosu:
- Agirrezabala
- De Marcos
- Unai Nunez
- Paredes
- Berchiche
- Prados
- Jaureguizar
- Berenguer
- Gomez
- Nico Williams
- Guruzeta
Beşiktaş'ın galibiyet hedefiyle sahne alacağı bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak.