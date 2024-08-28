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Beşiktaş, Avrupa'da 244. Maçına Çıkacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile karşılaşacak ve Avrupa'da 244. kez sahne alacak.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:21
Beşiktaş, Avrupa'da 244. Maçına Çıkacak

Beşiktaş, Avrupa'da 244. Maçına Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 244. kez Avrupa sahnesine çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, bugüne kadar oynadığı 243 Avrupa müsabakasında 91 galibiyet, 49 beraberlik ve 103 yenilgi aldı.

Beşiktaş’ın Avrupa Kupalarındaki Performansı

Beşiktaş, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere Avrupa kupalarında birçok kez mücadele etti. İşte detaylı performansı:

  • Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi: 92 Oynanan, 71 Galibiyet, 39 Beraberlik, 53 Yenilgi
  • UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi: 122 Oynanan, 53 Galibiyet, 44 Beraberlik, 19 Yenilgi
  • Kupa Galipleri Kupası: 20 Oynanan, 4 Galibiyet, 12 Beraberlik, 4 Yenilgi
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi: 12 Oynanan, 7 Galibiyet, 4 Beraberlik, 1 Yenilgi

İsviçre Takımlarıyla Karşılaşma Geçmişi

Siyah-beyazlı ekip, ve İsviçre takımlarıyla toplamda 6. kez karşı karşıya gelecek.

Çeyrek Final İstatistikleri

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselmeyi başardı. Bu başarılarını 1986-1987, 2002-2003 ve 2016-2017 sezonlarında elde etti.

Farklı Galibiyetler ve Mağlubiyetler

Beşiktaş, 2018-2019 sezonunda B36 Torshavn’ı 6-0 yenerek en farklı galibiyetini alırken, 2007-2008 sezonunda Liverpool'a 8-0 kaybederek en ağır mağlubiyetini yaşamıştır.

En Golcü Oyuncular

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu olarak öne çıkıyor. Onu Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip ediyor. Lugano ile yapılan ilk maçta ise Gedson Fernandes 2 gol atarken, Al-Musrati da bir gol kaydetti.

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