Beşiktaş Avrupa'da Yenilgi Yaşadı

Beşiktaş, Avrupa Arenasında Kayıp Yaşadı

Siyah-beyazlı ekip Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında konuk ettiği Eintracht Frankfurt takımına 3-1 mağlup oldu. Maç, Tüpraş Stadı'nda oynandı.

Maçın Detayları

Karşılaşmada konuk takımın gollerini 19. dakikada penaltıdan Omar Marmoush, 22. dakikada Dina Ebimbe ve 82. dakikada Ansgar Knauff kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 90+3. dakikada Arthur Masuaku tarafından atıldı.

İkinci Yenilgi

Bu sonuçla Beşiktaş, Ajax (Hollanda) sonrası Eintracht Frankfurt'a da kaybederek Avrupa Ligi'ndeki ikinci yenilgisini yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda kalesinde 7 gol gördü ve sadece bir gol atabildi.

Kırmızı Kart Beklentisi

Maçın 8. dakikasında Ciro Immobile, ceza sahasında Robin Koch ile girdiği ikili mücadelede düşmesine rağmen VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle kırmızı kart çıkmadı.

Penaltı Kaçırma Şoku

Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, 27. dakikada kullandığı penaltıyı kurtaran kaleci Kaua Santos nedeniyle gole çeviremeyerek kariyerinde Avrupa kupalarında ilk kez penaltı kaçırmış oldu.

Kaleci Santos'un Performansı

Eintracht Frankfurt'un kalecisi Kaua Santos, maçta 6 kritik kurtarış yaparak galibiyette önemli bir rol oynadı. Santos, özellikle 27. dakikadaki penaltı kurtarışı ile dikkat çekti.

Alman Takımlarına Karşı İstatistik

Beşiktaş, Alman takımlarıyla Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda 11. mağlubiyetini aldı. Almanya temsilcileriyle 14 kez karşılaşan Kara Kartal, sadece 2 galibiyet elde edebildi.