Milli Yelkenci Kurnaz, 12. Türkiye Şampiyonluğunu Kazandı

Kurnaz, Türkiye Yelken Şampiyonası'nda Zafere Koştu

Türkiye yelken tarihinde önemli bir başarıya imza atan 15 yaşındaki milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, 12. kez Türkiye şampiyonu olarak adını duyurdu. Tekirdağlı yelkenci, Muğla'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü adına mücadele verdi.

ILCA 6 Kategorisinde Birincilik

Kurnaz, yarıştığı ILCA 6 kategorisinde elde ettiği birincilikle 12. Türkiye şampiyonluğunu kazanmanın mutluluğunu yaşadı. AA muhabirine konuşan Kurnaz, "Her yarış benim için önemli bir tecrübe. Ülkemizi yurt dışında temsil etmek anlamlı ve madalyalarımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenörden Destek ve Motivasyon

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, Kurnaz’ın çalışmalarının karşılığını almasının kendilerini sevindirdiğini belirtti. Uzel, "Kutsal, uluslararası yelken yarışında gençler sıralamasında birinci oldu. Beklentimiz, onun olimpiyatlarda yer alması" dedi.

Uzel, Kurnaz’ın devam eden destekle yeteneklerini daha da sergileyeceğini vurguladı. Yelkencimizin kazandığı iki önemli başarı, kulüp için de bir motivasyon kaynağı oldu.

Yelkende, Türkiye şampiyonlukları, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlarında da kürsü dereceleri bulunan 15 yaşındaki Tekirdağlı milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz (fotoğrafta), 12'nci Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Yelkende, Türkiye şampiyonlukları, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlarında da kürsü dereceleri bulunan 15 yaşındaki Tekirdağlı milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz (fotoğrafta), 12'nci Türkiye şampiyonluğunu kazandı.