DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.471.960,16 -0,17%

Milli Yelkenci Kurnaz, 12. Türkiye Şampiyonluğunu Kazandı

15 yaşındaki Tekirdağlı milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, 12. kez Türkiye şampiyonu oldu ve uluslararası başarılarını da sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 13:54
Milli Yelkenci Kurnaz, 12. Türkiye Şampiyonluğunu Kazandı

Kurnaz, Türkiye Yelken Şampiyonası'nda Zafere Koştu

Türkiye yelken tarihinde önemli bir başarıya imza atan 15 yaşındaki milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, 12. kez Türkiye şampiyonu olarak adını duyurdu. Tekirdağlı yelkenci, Muğla'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü adına mücadele verdi.

ILCA 6 Kategorisinde Birincilik

Kurnaz, yarıştığı ILCA 6 kategorisinde elde ettiği birincilikle 12. Türkiye şampiyonluğunu kazanmanın mutluluğunu yaşadı. AA muhabirine konuşan Kurnaz, "Her yarış benim için önemli bir tecrübe. Ülkemizi yurt dışında temsil etmek anlamlı ve madalyalarımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenörden Destek ve Motivasyon

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, Kurnaz’ın çalışmalarının karşılığını almasının kendilerini sevindirdiğini belirtti. Uzel, "Kutsal, uluslararası yelken yarışında gençler sıralamasında birinci oldu. Beklentimiz, onun olimpiyatlarda yer alması" dedi.

Uzel, Kurnaz’ın devam eden destekle yeteneklerini daha da sergileyeceğini vurguladı. Yelkencimizin kazandığı iki önemli başarı, kulüp için de bir motivasyon kaynağı oldu.

Yelkende, Türkiye şampiyonlukları, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlarında da kürsü dereceleri...

Yelkende, Türkiye şampiyonlukları, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlarında da kürsü dereceleri bulunan 15 yaşındaki Tekirdağlı milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz (fotoğrafta), 12'nci Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Yelkende, Türkiye şampiyonlukları, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlarında da kürsü dereceleri...

Yelkende, Türkiye şampiyonlukları, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlarında da kürsü dereceleri bulunan 15 yaşındaki Tekirdağlı milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz (fotoğrafta), 12'nci Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryaspor, Gael Kakuta ile 1,5 Yıllık İmza Attı
2
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u İlk Yarıda 2-1 Geçti
3
Beşiktaş, Keny Arroyo ile Anlaşmaya Vardı ve Sağlık Kontrolünden Geçti
4
Hakkarigücüspor ve Beylerbeyi 1-1 Beraber Kaldı
5
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile Kritik Deplasman Mücadelesine Çıkıyor
6
Göztepe, Ceza Sebebiyle Taraftar Kombinelerini Süresiz İptal Edecek
7
Kadınlar Hentbol Süper Lig: Ortahisar Belediyespor İzmir’i Yendi

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!