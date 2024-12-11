Beşiktaş, Avrupa Hayatini Sürdürmek İçin Bodo/Glimt'le Karşılaşıyor

Beşiktaş, Norveç'te Bodo/Glimt ile Karşılaşacak

Siyah-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşamasına kalmak için büyük bir avantaj sağlayacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Müsabaka, Aspmyra Stadı'nda, TSİ 23.00'de başlayacak ve Slovak hakem Filip Glova tarafından yönetilecek.

Takımın Durumu

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak 5 maçlık galibiyet hasretine son vermişti. Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta Maccabi Tel Aviv karşısında 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, Norveç'ten puan alması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirerek play-off aşamasına kalma yolunda önemli bir adım atacak. Avrupa'da, geride kalan 5 haftada 2 galibiyet ve 3 yenilgi alarak 6 puanla 22. sırada yer alan Beşiktaş, 7 puanla 17. sırada bulunan Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Savunmadaki Sakatlık Sorunları

Beşiktaş’ta yarınki kritik mücadele öncesi savunma oyuncularındaki sakatlık durumu Serdar Topraktepe'yi zor durumda bıraktı. Tedavileri süren Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai dışında, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve antrenmanlara katılmayan Emirhan Topçu'nun durumu belirsizliğini koruyor. Ayrıca, Maccabi Tel Aviv maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku, Norveç'e götürülmeyecek. Bir diğer önemli oyuncu Ciro Immobile de derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşadığı için forma giyemeyecek.

Chamberlain Takımda Yok

Beşiktaş'a derbide galibiyeti getiren isimlerden Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde yer almadığı için yarınki karşılaşmada bulundurulamayacak. Sezon başında satış listesinde yer alan Chamberlain, transferin gerçekleştirilememesi sonucu takımda kaldı. Eski teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından forma şansı bulamayan tecrübeli orta saha, teknik direktör değişikliğinden sonra Serdar Topraktepe yönetiminde oynamaya başlamış ve derbideki başarısıyla dikkat çekmişti.