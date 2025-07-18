Beşiktaş, Avusturya Kampını Tamamladı: 1 Galibiyet, 1 Beraberlik, 2 Yenilgi

Beşiktaş Avusturya Kampını Tamamladı

Siyah-beyazlılar, 4 Temmuz’da Avusturya’da başladıkları ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak Türkiye’ye dönüş yapıyor. Wiener Neustadt kentine bağlı Bad Erlach kasabasında yer alan tesislerde gerçekleştirdikleri kamp süresi zarfında, dört hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ettiler.

Kamp Performansı ve Yeni Transferler

Kamp boyunca David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi yeni transferler, takımla birlikte olumlu bir performans sergilediler. Bu oyuncular, adaptasyon süreçlerini hızlı bir şekilde geride bırakarak yeni sezona etkili bir başlangıç hedefliyor.

Hazırlık Maçları Özeti

Beşiktaş, Avusturya kampında dört önemli hazırlık maçı oynadı:

İlk maç: Avusturya 2. Lig ekibi St. Pölten - Beşiktaş 2-0 galip

- Beşiktaş 2-0 galip İkinci maç: Admira Wacker ile 1-1 berabere

Üçüncü maç: Wolfsberger’e karşı 3-2 mağlup

Dördüncü ve son maç: Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898’e 2-1 yenildi

Genel olarak dört maçta toplam 6 gol atan Beşiktaş, kalelerinde de aynı sayıda gol gördü.

Altyapı Oyuncuları ve Başkanın Katkıları

Kamp boyunca Beşiktaş’ın futbol akademisinden yetişen 12 altyapı oyuncusu yer aldı. Kaptan Necip Uysal ile birlikte birçok genç oyuncu, yeni sezon hazırlıklarına katkıda bulundu. Kulüp başkanı Serdal Adalı, yeni transferlerin ardından kamp süresince aktif olarak görev aldı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile fikir alışverişinde bulundu.

Çalışmalar ve Teknik Taktikler

Solskjaer, kamp süresince oyuncularla birebir ilgilenerek yeni sezon için gereken ritmi bulmaları adına yoğun bir antrenman programı uyguladı. Ancak bazı oyuncuların performansları, beklenen seviyenin altında kaldı.

Öne Çıkan İsimler ve Gelecek Beklentileri

Demir Ege Tıknaz, hazırlık maçlarında en dikkat çeken performansı sergileyen oyunculardan biri oldu. Ayrıca, Tammy Abraham ve David Jurasek gibi yeni transferrlerin de beklentilerin oldukça üzerinde. Genç oyuncu Kartal Kayra Yılmaz da formaya en yakın isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Eksiklikler ve Gelecek Planları

Avusturya kampının ardından, Beşiktaş'ta önemli eksiklerin giderilmesi ve transfer çalışmalarının hızla devam etmesi bekleniyor. Teknik direktör Solskjaer, takımın en iyi performansını sergilemesi için gerekli önlemleri almayı hedefliyor.

Avusturya'nın Wiener Neustadt kentine bağlı Bad Erlach kasabasında bulunan tesislerde yurt dışı çalışmalarını noktalayan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Beşiktaşlı futbolcu El-Musrati, kamp süresince konakladığı otelden ayrıldı.

Avusturya'nın Wiener Neustadt kentine bağlı Bad Erlach kasabasında bulunan tesislerde yurt dışı çalışmalarını noktalayan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Beşiktaşlı futbolcu El-Musrati, kamp süresince konakladığı otelden ayrıldı.