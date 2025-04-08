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Beşiktaş, Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Hız Verdi

Beşiktaş, 12 Nisan'da RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:53
Beşiktaş, Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Hız Verdi

Beşiktaş, Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Hız Verdi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i evinde ağırlayacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamalara göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular, antrenmanın büyük bir kısmında salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmalarıyla idmana başladılar.

İdman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla son buldu. Takım, yarını izinli geçirecek ve 10 Nisan Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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