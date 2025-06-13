Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Çocuklarla Tüpraş Stadı'nda Buluştu

Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda Çocuklarla Bir Araya Geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Bir Forma Benden Sana Kardeşim" etkinliği kapsamında çocuklarla bir araya geldi. Tüpraş Stadı'nda düzenlenen etkinlik, İstanbul Ticaret Odası (İTO), BJK Kongre Üyeleri, 1903 Süleyman Seba BJK Dostluk Grubu, BJK Kongre Üyeleri Dostluk Grubu ve Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu tarafından organize edildi.

Etkinlikte, "Bir Forma Benden Sana Kardeşim" kampanyası çerçevesinde, bir araya toplanan desteklerle temin edilen Beşiktaş formaları, İstanbul’un farklı okullarından gelen yaklaşık 250 çocuğa hediye edildi.

Stadyum Turu ve Hatıra Fotoğrafları

Etkinlik kapsamında çocuklar, stadyum ve müze turlarının ardından sahaya bırakılarak, burada eğlenceli anlar yaşadılar. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile bir araya gelen çocuklar, imza almak ve fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Serdal Adalı'nın Açıklamaları

Basın mensuplarına etkinlik hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Serdal Adalı, kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün benim için ayrı bir mutluluk oldu. İTO Derneğimize ve bütün gruplara bizi çocuklarımızla bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Bu formanın, siyah ve beyaz renklerinin haricinde, dürüstlüğü, cesareti simgeler, saygıyı belirtir. Çocuklarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Ben onların abileriyim. İlgi göstermeleri gayet doğal, çünkü ben de onları çok seviyorum. Çocuklarımız bizim her zaman önceliğimiz ve kıymetlilerimiz. Bu etkinlikte onlarla birebir olmaktan dolayı mutluyum." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Bir Forma Benden Sana Kardeşim" etkinliği için Tüpraş Stadı'nda çocuklarla bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Bir Forma Benden Sana Kardeşim" etkinliği için Tüpraş Stadı'nda çocuklarla bir araya geldi.