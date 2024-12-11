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Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Bodo/Glimt ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 21:06
Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç'in Bodo/Glimt takımı ile deplasmanda yapacağı maç için hazırlıklarını tamamlayarak son aşamaya geçti. Maç, Aspmyra Stadı'nda oynanacak.

Antrenman Detayları

Kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından pas ile top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise öncelikle taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

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