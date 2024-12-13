Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçında Puan Kaybetti

Beşiktaş, Norveç Deplasmanında Puan Kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında, Beşiktaş deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek Avrupa'daki ilerleme şansını zora soktu. Aspmyra Stadı'nda gerçekleşen maçta, siyah-beyazlıların tek golü Gedson Fernandes'ten gelirken, ev sahibi takımın gollerini Philip Zinckernagel ve Luras Bjortuft kaydetti.

Ligde Kayıp Devam Ediyor

Böylelikle, Beşiktaş 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetten oluşan lig performansıyla sadece 6 puanda kaldı. Son iki maçını kaybeden siyah-beyazlılar, 36 takımın bulunduğu ligde 28. sırada yer aldı. Bodo/Glimt ise puanını 10'a çıkararak 13. sıraya yükseldi.

Gedson Fernandes'in Avrupa Başarısı

Bodo/Glimt karşısında Beşiktaş'ın golünü atan Gedson Fernandes, bu sezon 8 golünün 5'ini Avrupa'da kaydetti. Portekizli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve Bodo/Glimt maçlarında birer gol attı. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi elemesinde Lugano ile oynanan maçlarda 3 gol atarak takımının lig aşamasına yükselmesinde önemli rol oynadı.

Ersin Destanoğlu'nun Hatası Maçın Dönüm Noktasıydı

Karşılaşmanın 37. dakikasında, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun bir hata yapması sonucunda Bodo/Glimt'in ilk golü geldi. Mert Günok'un yerine kaleye geçen Ersin, topu eliyle oyuna sokmaya çalışırken, takım arkadaşı Svensson yerine rakip oyuncu Bjorkan'a pas attı. Arnkzanedle paslaşan Zinckernagel, ceza sahasında topu ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt ile Rekoru Zayıf

Beşiktaş, tarihte Bodo/Glimt ile 5. kez karşılaşırken, yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. İlk kez 2004 yılında UEFA Kupası'nda karşılaşan iki ekip, o maçta 1-1 berabere kalmış ve İstanbul'daki rövanşı 1-0 kazanmıştı. Ancak, siyah-beyazlı takım, geçen sezon UEFA Konferans Ligi grup aşamasında rakibine hem Türkiye'de hem de Norveç'te kaybederek kötü bir istatistikle anılmaya devam etti.