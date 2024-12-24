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Beşiktaş, Bodrum Basketbol'u Farkla Geçti: 87-45

Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bodrum Basketbol'u 87-45 mağlup ederek 7. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 20:22
Beşiktaş, Bodrum Basketbol'u Farkla Geçti: 87-45

Beşiktaş, Bodrum Basketbol'u Farkla Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum Basketbol'u 87-45 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu mücadele, Beşiktaş'ın bu sezondaki 7. galibiyeti olurken, Bodrum temsilcisi ise üst üste 9. yenilgisini yaşadı.

Maç boyunca üstün bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, taraftarının da desteğiyle etkili bir oyun ortaya koydu. Beşiktaş, hem savunmada hem de hücumda gösterdiği başarıyla, rakibini zor durumda bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligin zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken, Bodrum Basketbol'un sıkıntılı günleri devam etmekte.

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