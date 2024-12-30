Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürmüştür.

İdmanda Neler Yapıldı?

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idmanda futbolcular, salonda iki grup halinde kuvvet, koordinasyon, esneklik ve dayanıklılık çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.