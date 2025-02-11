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Beşiktaş, Elan Ricardo ile Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun sağlık kontrollerini başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:43
Beşiktaş, Elan Ricardo ile Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş'ın Yeni İmzası: Elan Ricardo Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile prensip anlaşmasına vardı. Ricardo, kulübün sağlık kontrolünden başarıyla geçti.

Siyah-beyazlı kulübün resmi açıklamasına göre, Ricardo’nun sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapıldı. Kontroller sırasında öncelikle kan tetkikleri gerçekleştirildi.

Detaylı Muayeneler ve Tetkikler

Ricardo, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde detaylı muayeneden geçti. Bununla birlikte, akciğer ve kardiyak testlerinin yanı sıra radyolojik kontroller de yapıldı.

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