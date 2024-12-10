Beşiktaş, Enea Gorzow'a Konuk Oluyor: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Başlıyor

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunda yarın Enea Gorzow ile kıyasıya bir mücadeleye çıkıyor. Polonya'nın Gorzow Wielkopolski şehrindeki spor salonunda oynanacak olan bu heyecan dolu karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, bu önemli mücadelenin ilk maçında iyi bir sonuç alarak, rövanş öncesinde avantaj sağlamayı hedefliyor. Rövanş maçı ise 19 Aralık Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İki takım arasında oynanacak olan bu kritik seride, rakibine üstünlük sağlayan takım son 16 turuna yükselme hakkını elde edecek. Beşiktaş taraftarları, takımın bu zorlu yolda başarılı olmasını umut ediyor.