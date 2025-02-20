Beşiktaş, Eyüpspor'la Kritik Maça Çıkıyor

Beşiktaş, Evinde Eyüpspor'u Ağırlıyor

Beşiktaş, Trendoyl Süper Lig'in 25. haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacak. Mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 38 puanla 5. sırada bulunuyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer liderliğindeki Beşiktaş, son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor ve son 7 maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

“Kara kartal”, Eyüpspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor. Rakip Eyüpspor ise 23 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi ile 40 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor.

İlk Randevu, İkinci Karşılaşma

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez yüz yüze gelecek. İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona ermişti. Geçen sezon ziraat Türkiye Kupası'nda da karşılaşan iki takımda, Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 yenmişti.

Beşiktaş'ta Eksikler Var

Beşiktaş, Eyüpspor karşısında dördü oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov ve Emrecan Terzi'nin tedavileri sürerken, kaptan Necip Uysal ile Gabriel Paulista'nın da forma giymesi beklenmiyor.

Yeni Yüzler Göz Önünde

Siyah-beyazlılarda, yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo, bu maçta forma şansı bulabilir. Ara transfer döneminde takıma katılan bu genç oyuncular, teknik direktör Solskjaer'ın tercihini bekliyor.

Ceza Sınırında Üç Oyuncu Var

Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve golcü Ciro Immobile, sarı kart ceza sınırında. Yarın bu oyunculardan biri sarı kart görürse, 26. hafta karşılaşmasında Bellona Kayserispor ile oynanacak mücadelede yer alamayacaklar.

Kar Yağışı Maç Gününü Etkileyecek

İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, yarın yoğun kar yağışı bekleniyor. Karşılaşmanın bu koşullar altında oynanması ön görülüyor.