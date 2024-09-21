Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Eyüpspor ile Karşılaşmaya Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında İkas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, antrenmanlarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüp, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanın detaylarını paylaştı.
Yoğun Antrenman Programı
Açıklamaya göre, antrenman süreci kondisyon ve taktik çalışmaları üzerine yoğunlaştı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışması ile başlayan idman, ardından taktiksel çalışmalarla devam etti.
Mücadele Saati
Beşiktaş ile İkas Eyüpspor arasındaki önemli karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.