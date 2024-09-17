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Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Beşiktaş, Eyüpspor ile oynayacağı maça hazırlıklarına başladı. Antrenmanda top kapma ve pas çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:10
Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazırlığını Başlattı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı için hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Hazırlık Süreci

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, top kapma ve pas çalışması ile başladı. İdman, ısınma koşularıyla devam etti ve dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Yenilenme Çalışması

Trabzonspor karşısında forma giyen oyuncular, gün sonunda yenilenme çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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