Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinden Önemli Notlar

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Kadro Değişiklikleri

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ederken, teknik sorumlu Serdar Topraktepe, son oynadıkları maça göre ilk 11'de tek bir değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'ndaki derbiye Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile ile çıktı. Yedekler arasında ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Alex-Oxlade Chamberlain, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Cher Ndour, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Topraktepe, Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile berabere kaldıkları maça göre, Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekip Al Musrati'yı ilk 11'e dahil etti. Ayrıca, sakatlıkları bulunan stoperler Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai derbinin kadrosunda yer almadı.

Muçi'nin Kadroya Dönüşü

Sakatlığını atlatan Ernest Muçi, tüm kulvarlarda 3 maç aradan sonra Beşiktaş kadrosuna dahil edildi. Milli maçta sol uyluk iç adalesinden sakatlanan Muçi, Göztepe ve Hatayspor lig karşılaşları ile Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyememişti.

Topraktepe'nin İkinci Derbisi

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına geçen Serdar Topraktepe, bu unvanla ikinci derbisine çıktı. Geçen sezon oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmişti.

10 Aralık Şehitleri Unutulmadı

Beşiktaş Kulübü, 10 Aralık 2016 gününde gerçekleşen terör saldırısında şehit olanları anmayı ihmal etmedi. Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınmaya, "10 Aralık Beşiktaş şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktılar. Bu saldırıda çok sayıda polis ve vatandaş hayatını kaybetmişti.