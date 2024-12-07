Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisiyle Kötü Gidişi Noktaladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de son 5 maçında galip gelemeyerek kötü bir dönem geçirdi, ancak Fenerbahçe derbisiyle bu duruma son verdi. Siyah-beyazlı ekip, 1-0'lık skorla rakibini mağlup ederek 3 puan sevinci yaşadı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesi ve başkan Hasan Arat'ın istifasıyla gündemi sarsan bir atmosferde derbiye çıkan Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı golle 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Bu sonuçla puanını 25'e yükselten siyah-beyazlılar, ligdeki son 5 maçlarında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak önemli kayıplar yaşamıştı.

Chamberlain, Fenerbahçe karşısında ilk gol sevincini yaşayarak Beşiktaş formasıyla bu sezon gol atan ilk oyuncu oldu. Geçtiğimiz hafta yapılan Hatayspor maçında sahaya adım atan Chamberlain, Salih Uçan'ın yerine oyuna girdiği 3. dakikada rakip fileleri havalandırdı. İngiliz oyuncu, daha önce de yine Fenerbahçe'ye gol atmıştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe’ye karşı son 5 derbide galip gelemediği için bu zafer, aynı zamanda kritik bir dönüm noktası oldu. Geçen sezon hiçbir derbiyi kazanamayan siyah-beyazlı ekibin, 5 maçlık süreçte 3 kez Galatasaray'a yenildiği ve Fenerbahçe karşısında 2 kez mağlup olduğu görülüyor.

Maçın ilerleyen dakikalarında Gedson Fernandes 90+6. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Bu duruma ilk sarı kartını 32. dakikada görmesi ve son dakikada hakemin kararını beğenmeyerek topu dışarı atması neden oldu.

Öte yandan, Beşiktaş, dolaylı olarak Fenerbahçe’yi sahasında mağlup etme hasretine de son vermiş oldu. 2020-2021 sezonundan bu yana rakibine karşı sahasında galibiyet elde edemeyen siyah-beyazlılar, Dolmabahçe’de son galibiyeti 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla almıştı.

Maçın 68. dakikasında genç stoper Tayyip Talha Sanuç sakatlanarak oyuna devam edemedi. Saha içinde yaptığı müdahalelerle tedavi edilen oyuncu, yerine Bahtiyar Zaynutdinov’u aldı.

Ayrıca, Beşiktaş’taki sakatlığı sona ermiş olan Ernest Muçi, bu maçta 3 hafta aradan sonra takıma döndü; 90+2. dakikada Rafa Silva'nın yerine sahada görev aldı.