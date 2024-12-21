Beşiktaş Fibabanka, Aliağa Petkimspor'u 88-80 Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dolu Karşılaşma

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş Fibabanka, sahasında konuk ettiği Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda Beşiktaş, zorlu mücadeleyi 88-80 gibi bir skorla kazanarak bu sezonki 8. galibiyetini elde etti.

Maçta Öne Çıkanlar

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, ligdeki performansını güçlendirirken, İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşma, basketbolseverler için oldukça heyecan dolu anlara sahne oldu ve takımların mücadele azmi gözlerden kaçmadı.