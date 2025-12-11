Karacabey Belediyespor, TVF 2. Lig'de play-off yolunda kritik zafer

TVF 2. Lig Erkekler 2. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, çarşamba günü sahasında konuk ettiği Tekirdağ temsilcisi Çerkezköy Voleybol Akademi'yi 3-0 mağlup ederek play-off yarışında önemli bir galibiyete imza attı.

Mavi-siyahlılar maçın başından itibaren servis ve hücumda etkili bir performans sergiledi. İlk seti 25-18 alan Karacabey ekibi, ikinci seti 25-19 ile hanesine yazdırdı. Rakibine hem savunmada hem de hücumda üstünlük kuran takım, üçüncü seti de 25-19 alarak sahadan net bir 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Karacabey Belediyespor ligdeki altıncı galibiyetini elde ederek 5. sıraya yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Takım, play-off hattının yalnızca 2 puan gerisinde yer alıyor. Karacabey ekibi, 14 Aralık Pazar günü saat 13.00'te deplasmanda grubun güçlü ekiplerinden ve şu anda 2. sırada bulunan Yenişehir Belediyespor'a konuk olacak.

Mustafa Cengiz: "Hedefimize adım adım ilerliyoruz"

Karacabey Belediyespor Antrenörü Mustafa Cengiz, alınan galibiyetin takım adına önemli bir moral olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Oyuncularım bugün sahada ne kadar istekli ve kararlı olduklarını bir kez daha gösterdi. Genç bir takımız ve her maçla birlikte gelişiyoruz. Bugün oyun disiplininden kopmadan, hatayı minimuma indirerek değerli bir galibiyet aldık. Play-off hedefimize adım adım ilerliyoruz. Önümüzde çok kritik bir Yenişehir deplasmanı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp oradan da güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz."

Karabatı’dan genç voleybolculara övgü: "Gurur duyuyoruz"

Genç voleybolcuları tebrik eden Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise takımın ortaya koyduğu mücadeleden gurur duyduklarını dile getirerek, başarıya olan inançlarını vurguladı. Karabatı, "Karacabey Belediyespor’un genç ve dinamik kadrosu her maçta üzerine koyarak ilerliyor. Bugün sahada sergiledikleri mücadele, disiplin ve kazanma arzusu hepimizi gerçekten çok mutlu etti. Bu çocuklar sadece maç kazanmıyor, aynı zamanda Karacabey’in spordaki yükselen değer olduğunu da herkese gösteriyor. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

Başkan Karabatı, belediyenin spora verdiği desteği de vurgulayarak, "Belediye olarak amatör branşlardan profesyonel liglere kadar her alanda sporun gelişmesi için destek vermeye devam edeceğiz. Gençlerimizin başarısı, Karacabey’in başarısı demektir. Takımımıza Play-Off yolunda üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

