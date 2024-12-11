Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni 89-82 Yenerek Gruptaki 7. Galibiyetini Aldı

BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka'nın Zaferi

BKT Avrupa Kupası A Grubu 11. haftasında Türk takımlarının karşı karşıya geldiği maçta Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 89-82 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, gruptaki 7. galibiyetini elde etti. Bahçeşehir Koleji ise organizasyondaki 7. maçında 2. kez mağlup oldu.

Maçın Detayları

Karşılaşmaya, orta mesafeden bulduğu basketlerle etkili başlayan Beşiktaş, 3. dakikayı 7-4 önde geçti. Tempolu geçen ilk periyotta skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken, siyah-beyazlılar son bölümdeki etkileyici basketleriyle ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe pota altından bulduğu sayılarla hızlı başlayan Beşiktaş Fibabanka, Mathews’in dış atış isabetiyle 13. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 37-24. Bahçeşehir Koleji, savunmada istediği etkiyi yakalayamazken, ev sahibi takım arka arkaya üç sayılık basketler buldu ve 15. dakikada farkı 18 sayıya (43-25) çıkararak, soyunma odasına 58-43 önde girdi.

İkinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji, top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında boyalı alandan ardı ardına sayılar buldu. 24. dakikanın bitiminde farkı 7 sayıya indiren konuk ekip, çeyrek sonuna 71-69 ile girdi. Ancak Beşiktaş, Morgan’ın serbest atışlarda 2’de 1 yapmasıyla final periyoduna 72-69 önde gitti.

Son çeyrekte Sleva'nın etkili performansıyla skor avantajını elinde tutan Beşiktaş Fibabanka, 34. dakikayı 78-74 önde kapattı. Bu periyotta boyalı alanda etkili bir savunma gösteren siyah-beyazlılar, bitime 2 dakika kala 38. dakikayı 85-78 önde geçerken, kalan bölümde art arda top kayıpları yapan rakibi karşısında avantajı koruyarak maçı 89-82 kazanmayı başardı.

Başkan Yücel ve Aday Adalı Saha Kenarında

Öte yandan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel ve siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Serdal Adalı, bu önemli mücadeleyi saha kenarından takip etti.