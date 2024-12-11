DOLAR
34,86 -0,01%
EURO
36,61 -0,01%
ALTIN
3.045,76 0,03%
BITCOIN
3.518.448,31 0,36%

Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni 89-82 Yenerek Gruptaki 7. Galibiyetini Aldı

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'ni 89-82 mağlup ederek grup aşamasındaki 7. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 23:17
Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni 89-82 Yenerek Gruptaki 7. Galibiyetini Aldı

BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka'nın Zaferi

BKT Avrupa Kupası A Grubu 11. haftasında Türk takımlarının karşı karşıya geldiği maçta Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 89-82 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, gruptaki 7. galibiyetini elde etti. Bahçeşehir Koleji ise organizasyondaki 7. maçında 2. kez mağlup oldu.

Maçın Detayları

Karşılaşmaya, orta mesafeden bulduğu basketlerle etkili başlayan Beşiktaş, 3. dakikayı 7-4 önde geçti. Tempolu geçen ilk periyotta skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken, siyah-beyazlılar son bölümdeki etkileyici basketleriyle ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe pota altından bulduğu sayılarla hızlı başlayan Beşiktaş Fibabanka, Mathews’in dış atış isabetiyle 13. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 37-24. Bahçeşehir Koleji, savunmada istediği etkiyi yakalayamazken, ev sahibi takım arka arkaya üç sayılık basketler buldu ve 15. dakikada farkı 18 sayıya (43-25) çıkararak, soyunma odasına 58-43 önde girdi.

İkinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji, top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında boyalı alandan ardı ardına sayılar buldu. 24. dakikanın bitiminde farkı 7 sayıya indiren konuk ekip, çeyrek sonuna 71-69 ile girdi. Ancak Beşiktaş, Morgan’ın serbest atışlarda 2’de 1 yapmasıyla final periyoduna 72-69 önde gitti.

Son çeyrekte Sleva'nın etkili performansıyla skor avantajını elinde tutan Beşiktaş Fibabanka, 34. dakikayı 78-74 önde kapattı. Bu periyotta boyalı alanda etkili bir savunma gösteren siyah-beyazlılar, bitime 2 dakika kala 38. dakikayı 85-78 önde geçerken, kalan bölümde art arda top kayıpları yapan rakibi karşısında avantajı koruyarak maçı 89-82 kazanmayı başardı.

Başkan Yücel ve Aday Adalı Saha Kenarında

Öte yandan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel ve siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Serdal Adalı, bu önemli mücadeleyi saha kenarından takip etti.

İLGİLİ HABERLER

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF, Yeni Dönem Kurul Üyelerini Açıkladı
2
Rıdvan Yılmaz Macaristan maçında sakatlandı!
3
Mourinho: '2-0 Göğsümüze Bıçak Darbesi Gibi Oldu'
4
Heidenheim, Başakşehir Maçı Öncesi Son Antrenmanını Tamamladı
5
Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt: "Başakşehir’e karşı her şeyimizi sahaya koyacağız"
6
RAMS Başakşehir, Heidenheim ile Final Gibi Maç Oynayacak

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin