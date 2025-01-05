Beşiktaş Fibabanka'dan Anadolu Efes'e Kapsamlı Galibiyet: 87-70

Beşiktaş Fibabanka'dan Fernández'e Karşı Güçlü Performans

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Anadolu Efes'i 87-70 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 9. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 3. yenilgisini yaşamış oldu.

Maçın İlk Periyodu: Beşiktaş Üstün Başladı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş Fibabanka, ilk 5 dakikayı 11-9 önde geçti. Pota altından etkili olan Anadolu Efes'e karşılık veren siyah-beyazlılar, 9. dakikada farkı çift hanelere taşıyarak skoru 24-13 yaptı. Beşiktaş, bu üstün oyununu sürdürerek ilk periyodu 26-18 önde tamamladı.

İkinci Çeyrek: Beşiktaş İstikrarlı

İkinci çeyreğe üst üste basketlerle başlayan Beşiktaş, 13. dakikada farkı 14 sayıya çıkararak durumu 34-20 yaptı. Toparlanan Anadolu Efes, bitime 1 dakika 7 saniye kala farkı 8'e indirdi (43-35). Ancak siyah-beyazlılar, final bölümünde yaptığı dış atışlarla farkı açarak soyunma odasına 50-35 önde girdi.

Üçüncü Periyot: Anadolu Efes Geri Dönüş Çabasında

Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes, Oturu ve Ercan Osmani'nin basketleriyle 25. dakikada farkı 7 sayıya indirdi (56-49). Ancak Beşiktaş Fibabanka, pota altından gelen basketlere, 3 sayılık atışlarla yanıt vererek son çeyreğe 69-57 önde girdi.

Son Çeyrek: Beşiktaş'ın Kontrolü

Son periyotta da baskılı oyununu sürdüren Beşiktaş, dış atışlardan 4 isabet sağlayarak farkı daha da açtı. Karşılaşmadan 87-70'lik skorla galip ayrılan siyah-beyazlı ekipte, ABD'li oyuncu Kelan Martin, 32 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.