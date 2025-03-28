Beşiktaş Fibabanka, Semt77 Yalovaspor'u 103-82 Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş Fibabanka, ev sahibi olduğu maçta Semt77 Yalovaspor ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda Beşiktaş, rakibini 103-82 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Beşiktaş'ın Performansı

Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla birlikte ligdeki 18. galibiyetini kazanmış oldu. Takım, sezon boyunca gösterdiği performansla playoff hedefini daha da güçlendirdi.

Yalovaspor'un Zorlukları

Konuk ekip Semt77 Yalovaspor ise bu maçla birlikte 18. kez sahadan yenilgiyle ayrılarak alt sıralardaki yerini korudu. Bu durum, takım için endişe verici bir tablonun oluşmasına neden oldu.

Özetle, Beşiktaş Fibabanka'nın etkileyici oyunu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadeleye damga vurdu ve 18. galibiyet yoldaşlığına ulaşarak başarılarına devam etti.