Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Kupası Finaline Yükseldi

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Finalde!

ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final mücadelesinde Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor'u 83-63 yenerek organizelediği müsabakada finale yükselmeyi başardı. Böylelikle siyah-beyazlı takım, 13 yıl aradan sonra Türkiye Kupası’ndaki finale adını yazdırdı.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Berk Uğurlu'nun turnike basketiyle başladı. Beşiktaş, Conor Morgan’ın attığı üç sayılık basketle 7. dakikada 9-0’lık bir seri yakalayarak öne geçti. İlk çeyrekte savunma performansıyla göz dolduran Beşiktaş, ilk periyodu 12-23'lük bir skorla önde tamamladı.

İkinci periyotta Mersinspor, Pako Cruz ve Justin Cobbs'un sahaya dönmesiyle birlikte daha etkili bir oyun sergilemeye başladı. 19. dakikada Abodunrin Gabriel Olaseni’nin serbest atışıyla farkı 4 sayıya indirdiler: 33-37. Ancak Beşiktaş, soyunma odasına 39-33 üstün girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, Berk Uğurlu’nun basketiyle farkı 9 sayıya çıkardı. Mersinspor, Justin Cobbs’un serbest atışlarıyla farkı 3 sayıya indirdi: 50-53. Ancak Beşiktaş, Kyle Allman’ın basketleriyle arayı açmayı başardı ve son çeyreğe 60-55 önde girdi.

Son çeyrekte, Beşiktaş Fibabanka etkili bir hücum göstererek 38. dakikada Jonah Mathews'ın üç sayı basketiyle farkı 20’ye kadar çıkardı: 63-83. Maçın sonuna kadar oyun üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, sahadan 83-63 galip ayrıldı.

Öte yandan Mersinspor'da Evaldas Kairys, ilk yarının başında Derek Needham ile girdiği mücadele sonrası sakatlanarak oyuna devam edemedi.