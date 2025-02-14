DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Kupası Finaline Yükseldi

Beşiktaş Fibabanka, ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde Mersinspor'u 83-63 yenerek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:12
Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Kupası Finaline Yükseldi

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Finalde!

ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final mücadelesinde Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor'u 83-63 yenerek organizelediği müsabakada finale yükselmeyi başardı. Böylelikle siyah-beyazlı takım, 13 yıl aradan sonra Türkiye Kupası’ndaki finale adını yazdırdı.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Berk Uğurlu'nun turnike basketiyle başladı. Beşiktaş, Conor Morgan’ın attığı üç sayılık basketle 7. dakikada 9-0’lık bir seri yakalayarak öne geçti. İlk çeyrekte savunma performansıyla göz dolduran Beşiktaş, ilk periyodu 12-23'lük bir skorla önde tamamladı.

İkinci periyotta Mersinspor, Pako Cruz ve Justin Cobbs'un sahaya dönmesiyle birlikte daha etkili bir oyun sergilemeye başladı. 19. dakikada Abodunrin Gabriel Olaseni’nin serbest atışıyla farkı 4 sayıya indirdiler: 33-37. Ancak Beşiktaş, soyunma odasına 39-33 üstün girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, Berk Uğurlu’nun basketiyle farkı 9 sayıya çıkardı. Mersinspor, Justin Cobbs’un serbest atışlarıyla farkı 3 sayıya indirdi: 50-53. Ancak Beşiktaş, Kyle Allman’ın basketleriyle arayı açmayı başardı ve son çeyreğe 60-55 önde girdi.

Son çeyrekte, Beşiktaş Fibabanka etkili bir hücum göstererek 38. dakikada Jonah Mathews'ın üç sayı basketiyle farkı 20’ye kadar çıkardı: 63-83. Maçın sonuna kadar oyun üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, sahadan 83-63 galip ayrıldı.

Öte yandan Mersinspor'da Evaldas Kairys, ilk yarının başında Derek Needham ile girdiği mücadele sonrası sakatlanarak oyuna devam edemedi.

İLGİLİ HABERLER

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Kupası Finaline Yükseldi
2
Galatasaray, AFAS Stadı'nda AZ Alkmaar ile İkinci Maçına Çıkıyor
3
Kayserispor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda Önemli Değişiklikler Yaptı
5
Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan Çekildi
6
Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor'u Geçerek Finale Yükseldi
7
Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek