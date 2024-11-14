Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına hızla devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplamda 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenman, isınıma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayarak, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi. Siyah-beyazlı takım, 4 günlük iznin ardından 19 Kasım Salı günü hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

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