Beşiktaş'ın bomba transferi imzaya ramak kala bozuldu

Trendyol Süper Lig kış transferleri yaşanırken Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, transfer hakkında Ali Ece'ye sorunlardan bahsetti. Transferlerinin yapılma nedenine dair tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

Beşiktaş'ın bomba transferi imzaya ramak kala bozuldu
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Beşiktaş Başkanı Arat'ın kenisini arayarak dertleşmek istediğini duyururken Beşiktaş'ın transfer hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ece ve Arat bir araya gelerek transfer görüşmeleri yapıldı. Ece sözlerine Paris Saint Germain, Beşiktaş'a 2'si genç forvet olmak üzere 3 futbolcu önererek Fernando Santos ise Semih'in bölgesine bir oyuncu istemiyorum ifadelerini kullandı.

FERNANDO SANTOS
Ece, siyah beyazlı takımın başkanı Hasan Arat ile arasındaki konuşmayı dile getirirken Chelsea Başkanı todd Boehly, 'Malang Sarr'ı verelim. Siz anlaşın' diyor. Fernando Santos, 'sol stoper olarak Colley var. Ben nasıl iki solak stoper oynatayım?' ifadelerini kullanarak reddettiğini açıkladı.

Fernando santos
Fernando Santos'un açıklamalarında Semih Kılıçsoy yer alırken chelsea, Beşiktaş'a Deivid Washington'ı önerileri yer aldı. Fernando Santos, 'Semih, Washington'dan çok daha iyi' ifadelerini kullandı. Andrey Santos'u da önerileri yapılırken Fernando Santos, 'Çok ekstra oyuncu olmadıkça kimseyi almasak da olur' sözleriyle dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ ŞAŞIRDI
Renato Sanches transferi Beşiktaş'ın isteğiyle gerçekleşirken Fernando Santos bu transfer için son 6 ayı için sağlık kontrollerinin yapılmasına dair isteklerde bulundu. Fofana da Suudi Arabistan'da 6.5 milyon euro maaş aldığı için 3 milyon euroyu reddetti.

Hasan Arat, Rosier hakkında açıklamalarda bulunurken başarılı oyuncu, takım arkadaşına 'Bu maçta oynamayacaksın' diyerek aklını çelmiş ve maçta oynamamasına neden olmuştur. Bu davranışından ötürü apar topar gönderilmiştir.

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