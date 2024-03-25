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Beşiktaş'ın flaş hamlesiyle Ghezzal'a gidiş yolu göründü

Beşiktaş bu sezon beklediği performansı gösterememesi üzerine olumsuzluklar yaşarken oyuncularla ayrılıklar yaşanmaya başlandı. siyah beyazlıların gözde ismi Rachid Ghezzal'ın sözleşmesinin bitmesiyle yolların ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 16:39
Beşiktaş'ın flaş hamlesiyle Ghezzal'a gidiş yolu göründü

Rachid Ghezzal'ın sözleşmesinde 5 maç daha oynaması durmunda sözleşmenin uzatılacağı opsiyonu yer alırken Siyah-beyazlılar, bu opsiyonu kaldırdı. Gelen son dakika haberleri üzerine Ghezzal'ın takıma veda edeceği iddiaları yer aldı.

Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, Buducnost ile oynanan hazırlık maçı sonrasında Ghezall'ın 1 yıllık opsiyonunun sona erdiğinin bilgisini verdi.
beşiktaş ghezzal ayrılık
AYRILIK KESİNLEŞTİ
Beşiktaş'ın bu hamlesiyle beraber sezon sonunda Ghezzal ile yollar ayrılacağı kesinleşti. Siyah beyazlı forma ile 114 maçta yer alan başarılı isim Ghezall, 16 gol ve 32 asistlik katkıda bulundu.

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