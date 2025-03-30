Beşiktaş'ın Joao Mario'su: 'Galatasaray'a Sürpriz Yaptık!'

Trendoyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan siyah-beyazlı takımın Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario, Galatasaray’ı santrforsuz oynayarak şaşırttıklarını ifade etti.

"İyi Bir Performans Sergiledik"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, "İyi bir maç oldu. Aslında bir anlamda Galatasaray'a sürpriz yapmış olduk. Bu formasyonla şaşırtmış olduk. Önemli olan istediğimiz sonucu almaktı. Harika bir performans gösterdik" dedi.

İstikrar Vurgusu

Müsabakada takım olarak iyi oynadıklarını belirten Joao Mario, "Ciro ve Semih gibi santrfor oyuncularımız da var ama bugün böyle bir sistemle oynadık. İstediğimiz sonucu aldık ve iyi oynadık" şeklinde konuştu. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilediklerini ifade eden tecrübeli futbolcu, "Hocamız geldiğinden beri, sadece benim değil, kolektif olarak takımın performansı da arttı. Ligin bitimine kadar istikrarlı devam etmek zorundayız. Önümüzdeki yıl için sağlam bir kadro oluşturarak başarıya hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Taraftarın Önemi

Beşiktaş taraftarından övgüyle söz eden Mario, "Evimizde oynadığımızda rakipler için zor bir atmosfer oluşuyor. Taraftarımızın güveni ve coşkusu bize ekstra motivasyon sağlıyor. Bu sezon Fenerbahçe, Bilbao ve Galatasaray gibi büyük ekipleri burada yendik. Büyük maçlarda taraftarın desteği bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün'le İlgili Değerlendirme

Mücadelenin ardından Galatasaraylı Yunus Akgün'ün açıklamaları hakkında görüşleri sorulan Joao Mario, "Futbolda inişler ve çıkışlar var. Bugün taraftarımız için maçı kazanmak zorundaydık. Sadece bu maçı düşünerek sahaya çıktık" dedi.

Derbi Atmosferi

Tüpraş Stadı'ndaki derbi atmosferi hakkında bir soruya da yanıt veren Mario, "Bu atmosferi tanımlamak zor olabilir ama burada taraftar hızla coşku yaratmayı başarıyor. Farklı bir atmosfer söz konusu ve bu benim için özel bir duygu" diyerek sözlerini tamamladı.