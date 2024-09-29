Beşiktaş'ın Kayserispor Maçı Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş'ın Kayserispor Maçına Hazırlığı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maç için belirlediği kamp kadrosunu açıkladı.

Sakatlık ve Cezalar

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Al-Musrati ve sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan Arthur Masuaku ile Onur Bulut'un maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

Yeni İsim Kadroda

Ayrıca, Alex Oxlade-Chamberlain'ın bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın Kayseri İçin Belirlediği 23 Kişilik Kadro:

Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Göktuğ Baytekin

Jonas Svensson

Tayyip Talha Sanuç

Bakhtiyor Zaynutdinov

Gabriel Paulista

Felix Uduokhai

Emirhan Topçu

Serkan Emrecan Terzi

Jean Onana

Alex Oxlade-Chamberlain

Salih Uçan

Ernest Muçi

Gedson Fernandes

Rafa Silva

Joao Mario

Cher Ndour

Milot Rashica

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Semih Kılıçsoy

Ciro Immobile

Can Keleş

Bu kadro ile Beşiktaş, Kayseri deplasmanında galibiyet arayacak.