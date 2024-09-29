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Beşiktaş'ın Kayserispor Maçı Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş, Kayserispor karşılaşması için belirlediği kamp kadrosunu duyurdu. Sakat ve cezalı oyuncular dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 18:57
Beşiktaş'ın Kayserispor Maçı Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş'ın Kayserispor Maçına Hazırlığı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maç için belirlediği kamp kadrosunu açıkladı.

Sakatlık ve Cezalar

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Al-Musrati ve sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan Arthur Masuaku ile Onur Bulut'un maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

Yeni İsim Kadroda

Ayrıca, Alex Oxlade-Chamberlain'ın bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın Kayseri İçin Belirlediği 23 Kişilik Kadro:

  • Mert Günok
  • Ersin Destanoğlu
  • Göktuğ Baytekin
  • Jonas Svensson
  • Tayyip Talha Sanuç
  • Bakhtiyor Zaynutdinov
  • Gabriel Paulista
  • Felix Uduokhai
  • Emirhan Topçu
  • Serkan Emrecan Terzi
  • Jean Onana
  • Alex Oxlade-Chamberlain
  • Salih Uçan
  • Ernest Muçi
  • Gedson Fernandes
  • Rafa Silva
  • Joao Mario
  • Cher Ndour
  • Milot Rashica
  • Mustafa Erhan Hekimoğlu
  • Semih Kılıçsoy
  • Ciro Immobile
  • Can Keleş

Bu kadro ile Beşiktaş, Kayseri deplasmanında galibiyet arayacak.

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